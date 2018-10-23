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Дубовицкая рассказала о последствиях аварии
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Регина Дубовицкая рассказала о последствиях аварии 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Артистка Регина Дубовицкая пришла на телепередачу «Судьба человека», где откровенно рассказала о своей жизни после страшной аварии в Черногории.
Дело в том, что десять лет назад она и её коллега отдыхали в этом городе. Однажды такси, в котором ехали женщины, на высокой скорости врезалось в скалу и загорелось. Удар пришелся на ту сторону, где сидела Регина, в результате чего она получила перелом бедра и массу иных серьезных травм. Прогнозы врачей были неутешительными. Известная телеведущая рисковала остаться инвалидом.
К счастью, спасти ее смог Владимир Винокур, который быстро договорился о госпитализации Регины в Москву, где лучшие врачи поставили её на ноги.
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