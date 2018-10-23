Регина Дубовицкая рассказала о последствиях аварии

Артистка Регина Дубовицкая пришла на телепередачу «Судьба человека», где откровенно рассказала о своей жизни после страшной аварии в Черногории

Дело в том, что десять лет назад она и её коллега отдыхали в этом городе. Однажды такси, в котором ехали женщины, на высокой скорости врезалось в скалу и загорелось. Удар пришелся на ту сторону, где сидела Регина, в результате чего она получила перелом бедра и массу иных серьезных травм. Прогнозы врачей были неутешительными. Известная телеведущая рисковала остаться инвалидом.