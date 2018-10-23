Рэпер упал с крыла самолета и погиб в 34 года

Рэпер упал с крыла летящего самолета и умер

Канадский рэпер Джон Джеймс Макмюррей погиб, упав во время читки рэпа на крыле летящего самолета. Об этом сообщает HuffPost Canada.

По информации издания, 34-летний музыкант погиб в минувшее воскресенье во время съемок клипа на территории канадской провинции Британская Колумбия.

По словам собеседника издания из окружения рэпера, по сюжету клипа Макмюррей должен был в воздухе выйти из кабины небольшого самолета Cessna на крыло. Так он и сделал, однако лайнер попал в нисходящую спираль, с которой пилот не сумел справиться.

В результате Макмюррей упал, не успев раскрыть парашют из-за относительно небольшой высоты полета. Тем не менее падение с нее привело к мгновенной смерти рэпера.