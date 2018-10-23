Егор Холявин попал в реанимацию 

Участника «Дома 2» Егора Холявина экстренно госпитализировали в реанимацию с внутренним кровотечением после пластической операции. Об этом он сам рассказал «СтарХиту».
«Мне очень плохо», — отметил он.
По словам Холявина, в ночь на вторник у него открылось внутреннее кровотечение после очередной пластической операции на лице.
Бывший участник реалити-шоу «Дом 2» рассказал, что медики пока затрудняются определить точный диагноз, однако сам Холявин связывает происходящее именно с осложнениями после лицевой пластики.
«Похоже, пострадали внутренние органы», — предположил он, отметив, что врачам пришлось выкачивать из него кровь.