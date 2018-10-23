В деле Цымбалюк-Романовской всплыл новый фигурант

В уголовном деле Цымбалюк-Романовской всплыл новый фигурант

Пианистка намерена наказать обидчиков. Она устала от потока лжи в свой адрес.

В Перовский районный суд Москвы было подано исковое заявление "О защите чести, достоинства, деловой репутации и компенсации морального вреда". Его причиной стало публичное заявление Парфенова о том, что Виталина под видом инсулина якобы колола бывшему мужу сильнодействующие успокоительные препарат, которые ему "категорически нельзя было вкалывать". От них, якобы, Армен Борисович "находился, мягко говоря, не в очень нормальном состоянии". Но Цымбалюк-Романовская готова доказать, что это — бессовестная ложь.

Все знают, что она пылинки сдувала с Армена Борисовича — варила ему вкусный клюквенный компот и диетическую пищу, кормила из ложечки, водила под ручку, заказывала обувь у лучших мастеров Европы. И меньше всего ее, святую душу, можно заподозрить в корыстных умыслах. Она даже звала мужа на "Вы", подчеркивая всегда уважение к нему и признательность.

"Парфенов будет первой в череде, иски к кому я собираюсь подать. Он давал понял общественности, что я криминальная преступница. Теперь ему придется за это ответить. Я больше не намерена терпеть поклепы и наветы, накажу всех, кто причиняет мне душевные и моральные страдания", — заявила Виталина.

Как писали ранее Dni.Ru, с Цымбалюк-Романовской сняты все обвинения в мошенничестве. Она не воровка, как кричал бывший муж, ни рубля, ни метра у него самовольно не взяла. Все остальные спорные моменты, как полагает Виталина, будут решены в ближайшее время.