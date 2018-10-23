Ещё
В деле Цымбалюк-Романовской всплыл новый фигурант
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россияне устроили поножовщину в Антарктиде
Россияне устроили поножовщину в Антарктиде

В уголовном деле Цымбалюк-Романовской всплыл новый фигурант 

Дни.ру + ещё 1 2 часа назад
Фото: Кадр youtube.com
Пианистка намерена наказать обидчиков. Она устала от потока лжи в свой адрес.
Виталина Цыбалбюк-Романовская устал быть девочкой для битья. И теперь намерена наказать всех обидчиков. Благо, что рядом есть толковый адвокат Лариса Широкова, которая методично, хладнокровно помогает собрать всю необходимую доказательную базу. Начать киевская пианистка решила с Евгения Парфенова — адвоката Армена Джигарханяна.
В Перовский районный суд Москвы было подано исковое заявление "О защите чести, достоинства, деловой репутации и компенсации морального вреда". Его причиной стало публичное заявление Парфенова о том, что Виталина под видом инсулина якобы колола бывшему мужу сильнодействующие успокоительные препарат, которые ему "категорически нельзя было вкалывать". От них, якобы, Армен Борисович "находился, мягко говоря, не в очень нормальном состоянии". Но Цымбалюк-Романовская готова доказать, что это — бессовестная ложь.
Все знают, что она пылинки сдувала с Армена Борисовича — варила ему вкусный клюквенный компот и диетическую пищу, кормила из ложечки, водила под ручку, заказывала обувь у лучших мастеров Европы. И меньше всего ее, святую душу, можно заподозрить в корыстных умыслах. Она даже звала мужа на "Вы", подчеркивая всегда уважение к нему и признательность.
"Парфенов будет первой в череде, иски к кому я собираюсь подать. Он давал понял общественности, что я криминальная преступница. Теперь ему придется за это ответить. Я больше не намерена терпеть поклепы и наветы, накажу всех, кто причиняет мне душевные и моральные страдания", — заявила Виталина.
Как писали ранее Dni.Ru, с Цымбалюк-Романовской сняты все обвинения в мошенничестве. Она не воровка, как кричал бывший муж, ни рубля, ни метра у него самовольно не взяла. Все остальные спорные моменты, как полагает Виталина, будут решены в ближайшее время.
Дни.ру: последние новости
В кальянной знаменитого шоумена устроили поножовщину Королева предъявила плод любви от контакта с молодым красавцем Плачущая Максакова: Я вынуждена просить прощения
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа главная цель керченского стрелка214
Нашли на стоянке: кто убил 12-летнюю девочку91
Кремль раскрыл охват антиукраинских мер216
«О Севастополе забыли»: что имел в виду Путин190
Украинский политолог оценил ответ Путина220
Видео
00:46
Украинский политолог оценил ответ Путина
Украина В мире
02:49
Эрдоган назвал убийство Хашкаджи спланированным
Ближний Восток В мире
09:58
«О Севастополе забыли»: что имел в виду Путин
Политика Статьи
00:46
Нашли на стоянке: кто убил 12-летнюю девочку
Происшествия Статьи
01:40
Москвичам пообещали снег и заморозки
Погода Новости Москвы
00:31
Названа стоимость сноса Ховринской больницы
Новости Москвы
00:53
Кремль раскрыл охват антиукраинских мер
Политика В мире
01:06
Названа главная цель керченского стрелка
Происшествия
00:41
США возобновили ядерную гонку вооружений
Армия Оружие
00:46
Помощница Петросяна впервые высказалась о беременности
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение