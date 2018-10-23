Алина Ланина напугала фанатов

Алина Ланина разместила в своем аккаунте Instagram фотоотчет с Альп, который поверг подписчиков в шок. До безрассудности смелый поступок удивил даже видавших виды альпинистов.

На снимке девушка стоит на фоне горного пейзажа с поднятой ногой и руками и с улыбкой позирует. В комментарии к посту Алина рассказала, что сначала написала умный и длинный текст, но потом сократила его до минимума. Стоять в такой позе ей немножко страшно, но чего не сделаешь для рейтинга и лайков! Артистка предлагает угадать, какую букву изображает.

Поклонники не на шутку обеспокоились и глупое удальство не оценили. Девушку предупредили, что подобные шутки могут плохо кончиться.