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Алина Ланина напугала фанатов
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Алина Ланина напугала фанатов 

Russianshowbiz.info 3 часа назад
Фото: Instagram
Алина Ланина разместила в своем аккаунте Instagram фотоотчет с Альп, который поверг подписчиков в шок. До безрассудности смелый поступок удивил даже видавших виды альпинистов.
На снимке девушка стоит на фоне горного пейзажа с поднятой ногой и руками и с улыбкой позирует. В комментарии к посту Алина рассказала, что сначала написала умный и длинный текст, но потом сократила его до минимума. Стоять в такой позе ей немножко страшно, но чего не сделаешь для рейтинга и лайков! Артистка предлагает угадать, какую букву изображает.
Поклонники не на шутку обеспокоились и глупое удальство не оценили. Девушку предупредили, что подобные шутки могут плохо кончиться.
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