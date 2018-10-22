Жена рассказала о браке победителя шоу «Замуж за Бузову»

Вторая жена победителя шоу «Замуж за Бузову» рассказала о тайной свадьбе и характере Дениса Лебедева

Второй брак Дениса Лебедева продлился дольше, чем он рассказывал.

Картина личности несостоявшегося жениха Ольги Бузовой сыровара Дениса Лебедева продолжает обрастать подробностями. Сегодня в Сети появилось интервью его бывшей жены, которая утверждает: в их браке все было не совсем так, как рассказывает мужчина. Брак, который тщательно скрывал Денис, «всплыл» в одной из последних серий шоу. Тогда «жених» признался Ольге, что ту женщину он никогда не любил и расстался с ней через два месяца после свадьбы.

«На шоу он заявил, что мы встречались год, на самом же деле возня длилась больше трех лет. Когда сделал предложение, я согласилась, хотя и родители, и друзья были против этого брака. На многое закрывала глаза: особых поступков он не совершал, зато профессионально лил мед в уши. В целом все, как написала Бузова в своем посте: двуличный и лживый», — цитирует «СтарХит» слова Дарьи Петровой — женщины, которую Лебедев пытался скрыть, ведь на проект он пришел еще фактически будучи женатым на ней: брак был заключен 11 ноября 2017 года, и расторгнут 13 июня 2018 года.