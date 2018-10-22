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Жена рассказала о браке победителя шоу «Замуж за Бузову»
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Вторая жена победителя шоу «Замуж за Бузову» рассказала о тайной свадьбе и характере Дениса Лебедева 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Instagram
Второй брак Дениса Лебедева продлился дольше, чем он рассказывал.
Картина личности несостоявшегося жениха Ольги Бузовой сыровара Дениса Лебедева продолжает обрастать подробностями. Сегодня в Сети появилось интервью его бывшей жены, которая утверждает: в их браке все было не совсем так, как рассказывает мужчина. Брак, который тщательно скрывал Денис, «всплыл» в одной из последних серий шоу. Тогда «жених» признался Ольге, что ту женщину он никогда не любил и расстался с ней через два месяца после свадьбы.
«На шоу он заявил, что мы встречались год, на самом же деле возня длилась больше трех лет. Когда сделал предложение, я согласилась, хотя и родители, и друзья были против этого брака. На многое закрывала глаза: особых поступков он не совершал, зато профессионально лил мед в уши. В целом все, как написала Бузова в своем посте: двуличный и лживый», — цитирует «СтарХит» слова Дарьи Петровой — женщины, которую Лебедев пытался скрыть, ведь на проект он пришел еще фактически будучи женатым на ней: брак был заключен 11 ноября 2017 года, и расторгнут 13 июня 2018 года.
«Я первая съехала от него еще в январе. Последней каплей стало неуважение, в грош не ставил. Существовали только он и его огромное самомнение. Повезло, не обзавелись общими детьми. Но справедливости ради стоит сказать, что все деньги, которые был должен мне и отцу, вернул. Я знала, что он стал участником проекта, но и там заврался», — подытожила она, пожелав здоровья бывшему.
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