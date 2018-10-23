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Волочкова навестила отца в пансионате
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Анастасия Волочкова сдала отца в пансионат 

Russianshowbiz.info + ещё 2 3 часа назад
Фото: @volochkova_art
Анастасия Волочкова часто пишет в своем паблике Инстаграм о добрых делах и устремлениях, но вызывает, почему-то, обратную реакцию. Фанаты чаще не хвалят ее, а осуждают.
В очередном посте балерина рассказала, что ее отец находится в пансионате, и ей очень хочется облегчить ему жизнь. На фото родитель Волочковой сидит в инвалидной коляске. Экс-прима уточнила, что он на прогулке и в хорошем расположении духа.
Подписчики возмутились, что звезда говорит о духовности, а между тем сдала родного отца в интернат, вместо того, чтобы самой заботиться о нем. Да и афишировать семейные дела, по мнению многих, не стоит.
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