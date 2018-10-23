Волочкова навестила отца в пансионате

Анастасия Волочкова сдала отца в пансионат

Анастасия Волочкова часто пишет в своем паблике Инстаграм о добрых делах и устремлениях, но вызывает, почему-то, обратную реакцию. Фанаты чаще не хвалят ее, а осуждают.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 22 Окт 2018 в 7:03 PDT В очередном посте балерина рассказала, что ее отец находится в пансионате, и ей очень хочется облегчить ему жизнь. На фото родитель Волочковой сидит в инвалидной коляске. Экс-прима уточнила, что он на прогулке и в хорошем расположении духа.

Подписчики возмутились, что звезда говорит о духовности, а между тем сдала родного отца в интернат, вместо того, чтобы самой заботиться о нем. Да и афишировать семейные дела, по мнению многих, не стоит.