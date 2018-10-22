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Директор Добрынина рассказал о состоянии певца
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Директор Вячеслава Добрынина рассказал о состоянии здоровья певца 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Музыкант Вячеслав Добрынин, о госпитализации которого сообщалось ранее, чувствует себя нормально, рассказал РИА Новости директор музыканта Сергей Карпов.
Ранее в ряде СМИ и Telegram-каналов появилась информация, что Добрынин госпитализирован с инсультом. Директор эту информацию опроверг, сообщив, музыкант просто "немного приболел".
"Сегодня разговаривал с Ириной (женой Добрынина — ред.), Вячеслав чувствует себя нормально, все хорошо", — сказал РИА Новости Карпов.
Народный артист РФ Вячеслав Добрынин — автор около тысячи песен, которые исполняют звезды шоу-бизнеса, неоднократный лауреат музыкальных премий "Овация", "Золотой граммофон" и других.
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