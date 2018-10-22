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Аниту Цой прооперировали
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Аниту Цой прооперировали 

Рамблер 1 час назад
Певица Анита Цой перенесла операцию по удалению желчного пузыря, сообщает РИА «Новости».
Певицу прооперировали в одной из столичных клиник, куда ее перевели из больницы в Краснодарском крае.
По словам директора певицы Дмитрия Бушуева, во время гастролей у Цой обострилась желчнокаменная болезнь. Певицу экстренно госпитализировали в Краснодарском крае, а ее ближайшие концерты в Уфе, Набережных Челнах, в Самаре и Казани пришлось перенести.
Аниту Цой госпитализировали
Две недели назад Аните Цой провели операцию по удалению камня из желчного пузыря. Несмотря на рекомендации врачей, певица решила не отменять гастроли и спустя сутки после операции выступила в Ташкенте.
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