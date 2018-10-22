Помощницу Петросяна спросили о беременности

Помощница Петросяна впервые отреагировала на слухи о беременности от артиста

Молодая помощница юмориста Евгения Петросяна Елена Брухунова впервые прокомментировала широко обсуждавшийся в СМИ слух о своей беременности. В беседе с изданием "Стархит" она опровергла предположения. "Информация о моей беременности не соответствует действительности", — заверила она, не вдаваясь в подробности о характере отношений с артистом, которого в рамках работы уже несколько лет сопровождает в поездках. Адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин , в свою очередь, опроверг слух о многомиллионных доходах девушки. "Ее ежемесячная зарплата не превышает 100 тысяч", — сказал он. Сейчас Евгений Петросян находится в процессе развода со своей супругой — артисткой Еленой Степаненко . Экс-паре предстоит процедура раздела имущества.