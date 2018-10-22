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Помощницу Петросяна спросили о беременности
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Помощница Петросяна впервые отреагировала на слухи о беременности от артиста 

Газета.Ru + ещё 7 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Молодая помощница юмориста Евгения Петросяна Елена Брухунова впервые прокомментировала широко обсуждавшийся в СМИ слух о своей беременности.
В беседе с изданием "Стархит" она опровергла предположения.
"Информация о моей беременности не соответствует действительности", — заверила она, не вдаваясь в подробности о характере отношений с артистом, которого в рамках работы уже несколько лет сопровождает в поездках.
Адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин, в свою очередь, опроверг слух о многомиллионных доходах девушки. "Ее ежемесячная зарплата не превышает 100 тысяч", — сказал он.
Сейчас Евгений Петросян находится в процессе развода со своей супругой — артисткой Еленой Степаненко. Экс-паре предстоит процедура раздела имущества.
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