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Гузеева вышла на связь после смерти матери
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Лариса Гузеева вышла на связь после пережитой трагедии 

Вечерняя Москва + ещё 6 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Слова благодарности в адрес всех поддержавших ее людей разместила в своем личном микроблоге телеведущая Лариса Гузеева.
Артистка не выходила на связь с поклонниками после того, как чуть больше недели назад из жизни ушла ее мать.
«Спасибо всем за поддержку», — написала Лариса Гузеева.
Мама известной телеведущей шоу «Давай поженимся» жила вместе с семьей дочери после того, как 20 лет назад умер ее муж.
Женщина помогала Ларисе Гузеевой в воспитании сына Георгия.
В опубликованном сообщении телеведущая упомянула людей, которые в момент горя пытались «ужалить» ее. Поклонников Ларисы Гузеевой очень сильно удивил факт подобного поведения.
Днем ранее актриса опубликовала в Сети фото, на котором запечатлен вид Оренбурга, в котором она родилась. Таким образом она дала поклонникам понять, что находится на Урале.
Мать Ларисы Гузеевой в этом году долгое время болела. Последние недели жизни в больнице возле нее постоянно находились телеведущая и ее дочь Ольга, сообщили на сайте «7дней.ру».
Ранее сообщалось, что артистка Лариса Гузеева попала в базу данных украинского сайта «Миротворец».
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