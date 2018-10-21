Бард из Омска обвинил Газманова в плагиате

Житель Омска утверждает, что написал композицию "Бессмертный полк" на стихи своего отца. Позже он увидел, что эту же песню Газманов исполнял на концерте ко Дню Победы.

Популярный певец отвергает все обвинения. Ранее он сообщал, что сам написал текст песни, будучи «под впечатлением от могучего народного движения».

Как отмечает паблик Mash, омич Александр Шаханин собирается подавать иск в суд.