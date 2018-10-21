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Бард из Омска обвинил Газманова в плагиате
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Бард из Омска обвинил Газманова в плагиате 

Аргументы Недели + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Омский предприниматель и бард Александр Шаханин обвинил заслуженного артиста РФ Олега Газманова в плагиате его песни и клипа.
Житель Омска утверждает, что написал композицию "Бессмертный полк" на стихи своего отца. Позже он увидел, что эту же песню Газманов исполнял на концерте ко Дню Победы.
Популярный певец отвергает все обвинения. Ранее он сообщал, что сам написал текст песни, будучи «под впечатлением от могучего народного движения».
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Как отмечает паблик Mash, омич Александр Шаханин собирается подавать иск в суд.
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