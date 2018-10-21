Директор Аниты Цой рассказал о ее диагнозе

Певица сообщила в воскресенье своем аккаунте в соцсети Instagram, что она попала в больницу, а ее ближайшие концерты в Уфе, Набережных Челнах, в Самаре и Казани переносятся.

"Сейчас мы вылетаем в Москву в сопровождении бригады врачей", — рассказал Бушуев.

По его словам у певицы обострилась желчнокаменная болезнь, ей нужна операция.