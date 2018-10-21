Ещё
Директор Аниты Цой рассказал о ее диагнозе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Директор Аниты Цой рассказал о ее диагнозе 

РИА Новости + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Певица Анита Цой, сообщившая ранее о своей госпитализации в больницу Краснодарского края, вылетает в Москву в сопровождении бригады врачей, рассказал РИА Новости концертный директор певицы Дмитрий Бушуев.
Певица сообщила в воскресенье своем аккаунте в соцсети Instagram, что она попала в больницу, а ее ближайшие концерты в Уфе, Набережных Челнах, в Самаре и Казани переносятся.
Аниту Цой госпитализировали
"Сейчас мы вылетаем в Москву в сопровождении бригады врачей", — рассказал Бушуев.
По его словам у певицы обострилась желчнокаменная болезнь, ей нужна операция.
"Концерты, которые пришлось отменить, перенесены, но даты пока неизвестны", — добавил Бушуев.
Последние новости
В Казахстане врач отказалась принять русскоговорящую семью Порошенко поздравил украинских депутатов с "победой" над Россией Подруга стрелка рассказала о его желании отомстить одногруппникам
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо условие наступления Украины на Донбасс и Крым524
Трагическая смерть россиян на Кипре подтвердилась34
Реакция Запада на выход США из ракетного договора657
Из Финского залива достали автомобиль с трупами34
Аниту Цой госпитализировали40
Видео
01:00
Аниту Цой госпитализировали
Шоу-бизнес
01:10
«Никого не покупаем»: зачем в Крым едут американцы
Политика Статьи
05:41
Реакция Запада на выход США из ракетного договора
В мире Оружие
00:58
Названо условие наступления Украины на Донбасс и Крым
Украина В мире
01:00
«Прошу прощения»: Анита Цой попала в больницу
Статьи Шоу-бизнес
01:24
Вводить режим ЧС во Владикавказе нет необходимости
Происшествия
01:47
Трагическая смерть россиян на Кипре подтвердилась
Происшествия
01:46
Дрон-охотник за подводными лодками попал на видео
Оружие Армия
00:38
В Москве заметили стреляющий свадебный кортеж
Происшествия
00:33
Ученые рассказали о тревожной находке в обычной соли
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение