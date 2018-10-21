Аниту Цой госпитализировали

Заслуженная артистка России попала в больницу с острой болью в спине, передает Пятый канал . Диагноз пока не называется, врачи говорят о неком воспалительном процессе.

Концерты в Краснодаре отменены. В ближайшее время из столицы Кубани Аниту доставят в Москву. Не исключено, что певице сделают операцию по поводу рецидива старой болезни.

Анита Цой уже попадала в больницу с сильной болью в животе в начале октября.

За несколько дней до концерта в Ташкенте у нее нашли камень в желчном пузыре. Но уже через день после операции Анита вышла на сцену.