Ещё
Аниту Цой госпитализировали
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аниту Цой госпитализировали 

Рамблер + ещё 9 1 час назад
Певицу Аниту Цой экстренно госпитализировали. Концерты отменены, предстоит операция.
Заслуженная артистка России попала в больницу с острой болью в спине, передает Пятый канал. Диагноз пока не называется, врачи говорят о неком воспалительном процессе.
Концерты в Краснодаре отменены. В ближайшее время из столицы Кубани Аниту доставят в Москву. Не исключено, что певице сделают операцию по поводу рецидива старой болезни.
Анита Цой уже попадала в больницу с сильной болью в животе в начале октября.
За несколько дней до концерта в Ташкенте у нее нашли камень в желчном пузыре. Но уже через день после операции Анита вышла на сцену.
«Камень в желчном пузыре доставлял мне нестерпимую боль. Его размер составлял семь миллиметров! Представляете, если измерять в бриллиантах, то это целых два карата получается», — с юмором заявила артистка после больничных перипетий.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Из Финского залива достали автомобиль с трупами23
На Западе отреагировали на выход США из ракетного договора87
МЧС сделало заявление по ситуации во Владикавказе126
Ученые рассказали о тревожной находке в обычной соли19
Россия нашла лихорадку в несуществующем государстве38
Видео
01:00
Аниту Цой госпитализировали
Шоу-бизнес
00:36
На Западе отреагировали на выход США из ракетного договора
В мире Оружие
01:24
Вводить режим ЧС во Владикавказе нет необходимости
Происшествия
01:46
Дрон-охотник за подводными лодками попал на видео
Оружие Армия
00:38
В Москве заметили стреляющий свадебный кортеж
Происшествия
00:33
Ученые рассказали о тревожной находке в обычной соли
Общество
04:13
Раскрыто будущее экспедиции МКС после аварии «Союза»
Наука и техника
00:19
МЧС сделало заявление по ситуации во Владикавказе
Происшествия
04:45
Поклонская рассказала о тайной свадьбе
Политика
00:30
Из Финского залива достали автомобиль с трупами
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение