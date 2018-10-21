Аниту Цой госпитализировали 

Певицу Аниту Цой экстренно госпитализировали. Концерты отменены, предстоит операция.
Заслуженная артистка России попала в больницу с острой болью в спине, передает Пятый канал. Диагноз пока не называется, врачи говорят о неком воспалительном процессе.
Концерты в Краснодаре отменены. В ближайшее время из столицы Кубани Аниту доставят в Москву. Не исключено, что певице сделают операцию по поводу рецидива старой болезни.
Анита Цой уже попадала в больницу с сильной болью в животе в начале октября.
За несколько дней до концерта в Ташкенте у нее нашли камень в желчном пузыре. Но уже через день после операции Анита вышла на сцену.
«Камень в желчном пузыре доставлял мне нестерпимую боль. Его размер составлял семь миллиметров! Представляете, если измерять в бриллиантах, то это целых два карата получается», — с юмором заявила артистка после больничных перипетий.