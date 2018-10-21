МакSим вернулась на сцену

Певица Марина Максимова этим летом заявила, что вынуждена прекратить творческую деятельность из-за серьезной болезни.

Дело в том, что летом перед одним из выступлений она пожаловалась на головокружение и шум в ушах. Марина прошла обследование в больнице, где врачи диагностировали проблему с сосудами головного мозга. Певица отправилась на Алтай вместе с новым возлюбленным Олегом, там она и поправила своё здоровье.

После восстановления Марина организовала сольный концерт в Москве. Певица собрала полный зал, поклонники дарили ей огромные букеты и исполняли вместе с ней знакомые песни. Она также удивила их новой прической и откровенными нарядами.

На следующий день Марина поблагодарила поклонников за подарки и атмосферу на концерте.