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МакSим вернулась на сцену
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МакSим вернулась на сцену 

Russianshowbiz.info + ещё 1 5 часов назад
Фото: Russianshowbiz.info
Певица Марина Максимова этим летом заявила, что вынуждена прекратить творческую деятельность из-за серьезной болезни.
Дело в том, что летом перед одним из выступлений она пожаловалась на головокружение и шум в ушах. Марина прошла обследование в больнице, где врачи диагностировали проблему с сосудами головного мозга. Певица отправилась на Алтай вместе с новым возлюбленным Олегом, там она и поправила своё здоровье.
После восстановления Марина организовала сольный концерт в Москве. Певица собрала полный зал, поклонники дарили ей огромные букеты и исполняли вместе с ней знакомые песни. Она также удивила их новой прической и откровенными нарядами.
На следующий день Марина поблагодарила поклонников за подарки и атмосферу на концерте.
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