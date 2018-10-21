Почти как Мэрилин: Седокова похвасталась роскошным платьем

Сверкающий наряд в стиле джаз очень идёт певице.

Не так давно Анна Седокова наповал сражала своих поклонников, публикуя фото и видео в сексуальном лаковом наряде. Теперь появился новый повод для восхищения. Экс-участница «ВИАгры» похвалилась в микроблоге своим образом в стиле джаз. Сверкающее платье с подвесками в сочетании с пышными формами Анны напоминает о знаменитой Душечке (Шугар Кейн) — персонаже Мэрилин Монро из фильма «В джазе только девушке»).

«Каждый день, как Новый год. Как-то я соскучилась по платьям, — призналась Анна в подписи к видео. — А вы? Скучали или в лаке лучше?».

«Во всех ты, душечка, нарядах хороша», — ответил один из поклонников. В комментариях певице сообщили об уже упомянутом сходстве с Мэрилин Монро. Многие заметили, что платье просто шикарное, а фигура — еще лучше. А вот по поводу того, что идёт Анне больше, мнения разделились. Одни написали, что в платьях любая женщина выглядит богиней (особенно такая красавица, как Седокова). Другие посчитали, что в лаке певица кажется сексуальнее.

Также артистке посоветовали попробовать себя в мюзиклах. Наряды в стиле кабаре Ане явно к лицу. А вот чего фанаты не советуют, так это прибегать к диете. Недавно Седокова рассказала, что собирается похудеть, и подписчиков это не порадовало. Для многих аппетитная фигура певицы является идеалом красоты.