«Может же быть милой»: Собчак растопила сердца

«Может же быть милой»: Собчак продемонстрировала скромные музыкальные навыки

Ксения застенчиво исполнила композицию на фортепиано и покорила сердца подписчиков.

Журналист, телеведущая, экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак опубликовала в своем микроблоге скромное видео. На нём Ксения, мило стесняясь, играет на пианино. Судя по всему, это произведение «К Элизе» Л. Бетховена — правда, завершить композицию исполнительнице не удалось.

Видно, что молодая женщина успела отвыкнуть от музицирования (или, напротив, делает в нем первые шаги). Поэтому получается довольно скромно.

Но подписчиков это видео очень порадовало. «Может же быть милой», — посчитали фолловеры. Приятная улыбка Ксении растопила сердца: «Ксюша, вам очень идет доброта и нежность», «Такая милашка», «У тебя все получится!», «Ты классная, выкладывай такое почаще».

Поклонники не преминули заметить, что Ксении все менее свойственно вызывающее поведение, и в последнее время она стала гораздо женственнее. Возможно, этому поспособствовало материнство. Сейчас 36-летняя Собчак ждёт второго ребёнка. Однако она продолжает ходить в спортзал и находится в прекрасной форме.