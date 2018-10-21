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«Может же быть милой»: Собчак растопила сердца
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«Может же быть милой»: Собчак продемонстрировала скромные музыкальные навыки 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Instagram
Ксения застенчиво исполнила композицию на фортепиано и покорила сердца подписчиков.
Журналист, телеведущая, экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак опубликовала в своем микроблоге скромное видео. На нём Ксения, мило стесняясь, играет на пианино. Судя по всему, это произведение «К Элизе» Л. Бетховена — правда, завершить композицию исполнительнице не удалось.
Видно, что молодая женщина успела отвыкнуть от музицирования (или, напротив, делает в нем первые шаги). Поэтому получается довольно скромно.
Но подписчиков это видео очень порадовало. «Может же быть милой», — посчитали фолловеры. Приятная улыбка Ксении растопила сердца: «Ксюша, вам очень идет доброта и нежность», «Такая милашка», «У тебя все получится!», «Ты классная, выкладывай такое почаще».
Поклонники не преминули заметить, что Ксении все менее свойственно вызывающее поведение, и в последнее время она стала гораздо женственнее. Возможно, этому поспособствовало материнство. Сейчас 36-летняя Собчак ждёт второго ребёнка. Однако она продолжает ходить в спортзал и находится в прекрасной форме.
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