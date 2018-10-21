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Марина Юдашкина приревновала мужа к моделям
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Марина Юдашкина приревновала мужа к моделям 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: ЕВГЕНИЯ ГУСЕВА
Супруга выдающегося модельера призналась, что испытывала сложности с доверием к возлюбленному, которого окружают другие женщины.
2018 год стал для Валентина Юдашкина втройне юбилейным: жемчужная свадьба с Мариной Паталовой, тридцатилетие творческой деятельности и 55 лет собственной биографии. Семью Юдашкиных можно по праву назвать одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе. За тридцать лет совместной жизни супруги пережили и тяжелые годы, и головокружительные успехи в карьере Валентина, вырастили и воспитали двоих детей, сумев при этом сохранить друг к другу теплые чувства и глубокое взаимоуважение. Однако в самом начале отношений не все было так гладко.
Валентин Юдашкин / кадр из программы
В эфире программы «Сегодня вечером» Марина рассказала, что иногда ей было трудно принять некоторые обычные для профессии ее мужа особенности. «Ревность у меня была! — признается Марина. — Мы только поженились, приходят молодые и красивые девушки к нему, стоят голые или в трусах. Я пару раз посмотрела на это, а потом сказала: „И долго ты будешь их щупать!“. Но муж справедливо сказал, что это его работа».
Друзья семьи рассказали некоторые детали из жизни Юдашкиных. Например, предложение руки и сердца произошло уже на третий день после знакомства. Валентин мотивировал свое решение просто: «А что тянуть?» и Марина, привлеченная творческим потенциалом, талантом и несомненным обаянием Юдашкина не смогла отказать, — пишет «СтарХит».
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