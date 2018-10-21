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«Что за семья, где нет скандалов»: вдова Кобзона откровенно рассказала о жизни с ним
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«Что за семья, где нет скандалов»: вдова Кобзона откровенно рассказала о жизни с ним 

Teleprogramma.pro + ещё 5 4 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Ведущий передачи «Честное слово» Юрий Николаев побывал в гостях у Нелли Кобзон, чтобы поговорить о ее знакомстве с Иосифом Давыдовичем, их жизни и работе. «Я приехала в Москву к маминой подруге. Она меня привела в дом к известному конферансье Эмилю Радову. В комнате, где показывали кино, мне мужчина уступил место. Когда включили свет, я увидела, что это Иосиф Кобзон», — вспоминает женщина. Иосиф моментально привлек ее внимание, ее восхитили ум и эрудированность музыканта. Из-за 13-летней разницы в возрасте первое время Нелли было непросто в первые годы совместной жизни. Иосиф Давыдович звал свою возлюбленную «куколкой», причем считал это прозвище весьма интимным и не приветствовал подобного обращения от других людей.
Нелли Кобзон / кадр из программы
Семейная жизнь с таким востребованным артистом как Кобзон также давалась сложно. В первые годы Нелли сопровождала мужа в гастролях, но после рождения детей вынуждены была «осесть». Нередко они могли не видеться по многу месяцев подряд. «Конечно, я ревновала его! Я ведь нормальная живая любящая женщина, и он меня ревновал. Если и были поводы, то я их специально в порядке интриги расставляла. С его стороны — понятное дело, он известный, харизматичный. Конечно, я его всегда очень ревновала, особенно первые годы жизни», — рассказала вдова артиста.
И ссоры и конфликты в семе случались неоднократно, но Иосиф никогда не превышал допустимых рамок. «Что это за семья, где нет скандалов! Но он ведь разные бывают. Они меня никогда не бил, ходили разговоры, что бил бывших жен, наверное, любил? Но меня он не бил никогда!», — заявила Нелли, пишет СтарХит.
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