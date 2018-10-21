«Что за семья, где нет скандалов»: вдова Кобзона откровенно рассказала о жизни с ним

Ведущий передачи «Честное слово» Юрий Николаев побывал в гостях у Нелли Кобзон, чтобы поговорить о ее знакомстве с Иосифом Давыдовичем, их жизни и работе. «Я приехала в Москву к маминой подруге. Она меня привела в дом к известному конферансье Эмилю Радову. В комнате, где показывали кино, мне мужчина уступил место. Когда включили свет, я увидела, что это Иосиф Кобзон », — вспоминает женщина. Иосиф моментально привлек ее внимание, ее восхитили ум и эрудированность музыканта. Из-за 13-летней разницы в возрасте первое время Нелли было непросто в первые годы совместной жизни. Иосиф Давыдович звал свою возлюбленную «куколкой», причем считал это прозвище весьма интимным и не приветствовал подобного обращения от других людей.

Нелли Кобзон / кадр из программы

Семейная жизнь с таким востребованным артистом как Кобзон также давалась сложно. В первые годы Нелли сопровождала мужа в гастролях, но после рождения детей вынуждены была «осесть». Нередко они могли не видеться по многу месяцев подряд. «Конечно, я ревновала его! Я ведь нормальная живая любящая женщина, и он меня ревновал. Если и были поводы, то я их специально в порядке интриги расставляла. С его стороны — понятное дело, он известный, харизматичный. Конечно, я его всегда очень ревновала, особенно первые годы жизни», — рассказала вдова артиста.