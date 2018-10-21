Нелли Пшенная рассказала правду о смерти дочери

Советская актриса Нелли Пшенная откровенно рассказала в эфире программы «Идеальный ремонт» о своей жизни после смерти дочери Евгении.

Она призналась, что из-за большого количества работы уделяла мало внимания девочке. Свою ошибку Нелли поняла, когда Евгения уже умерла. Она скончалась от онкологического заболевания, при этом оставила маме двоих внучек. Для них Нелли пришлось быть и бабушкой, и мамой одновременно.