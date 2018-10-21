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Нелли Пшенная рассказала правду о смерти дочери
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Нелли Пшенная рассказала правду о смерти дочери 

Russianshowbiz.info + ещё 2 6 часов назад
Фото: Russianshowbiz.info
Советская актриса Нелли Пшенная откровенно рассказала в эфире программы «Идеальный ремонт» о своей жизни после смерти дочери Евгении.
Она призналась, что из-за большого количества работы уделяла мало внимания девочке. Свою ошибку Нелли поняла, когда Евгения уже умерла. Она скончалась от онкологического заболевания, при этом оставила маме двоих внучек. Для них Нелли пришлось быть и бабушкой, и мамой одновременно.
«Дочка говорила мне: «Ты не воспитывай их, а балуй!» А теперь они достались мне такими, нужно быть и бабушкой, и мамой. И нужно научиться смеяться, как раньше», — призналась актриса в программе «Идеальный ремонт». Сейчас жизнь Нелли занимают девочки — старшая Полина поступила в вуз, а младшая, Настя, учится в шестом классе.
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