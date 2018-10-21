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Глюк'OZA перенесла операцию
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Глюк'OZA перенесла операцию 

Russianshowbiz.info + ещё 1 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Глюк'OZA поделилась с подписчиками Instagram своей радостью. Долгое время она не могла нормально ходить из-за болей в ноге. Но сейчас ее прооперировали, и певица мчится к выздоровлению «семимильными шагами».
Наталья призналась, что раньше воспринимала здоровье как само собой разумеющееся состояние, а сейчас начала ценить хорошее самочувствие, без которого нельзя достичь цели. Певица счастлива, что снова может бегать, пусть пока и не на каблуках. Пост дополняет видеосюжет, на котором исполнительница в длинном серебристом платье самозабвенно танцует под музыку.
Поклонники пожелали певице здоровья и отметили, что ее позитивное видео поднимает настроение.
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