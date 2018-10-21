Глюк'OZA перенесла операцию

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova) 20 Окт 2018 в 4:06 PDT Глюк'OZA поделилась с подписчиками Instagram своей радостью. Долгое время она не могла нормально ходить из-за болей в ноге. Но сейчас ее прооперировали, и певица мчится к выздоровлению «семимильными шагами».

Наталья призналась, что раньше воспринимала здоровье как само собой разумеющееся состояние, а сейчас начала ценить хорошее самочувствие, без которого нельзя достичь цели. Певица счастлива, что снова может бегать, пусть пока и не на каблуках. Пост дополняет видеосюжет, на котором исполнительница в длинном серебристом платье самозабвенно танцует под музыку.

Поклонники пожелали певице здоровья и отметили, что ее позитивное видео поднимает настроение.