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Максакова впервые высказалась о тайном замужестве
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Максакова впервые высказалась о тайном замужестве после нападения 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: Дни.ру
Оперная дива Мария Максакова впервые объяснила свое тайное замужество. По словам звезды, она заключила брак с доверенным лицом, чтобы упростить ему работу с документами.
Мария сообщила, что ее новоиспеченный муж Далхат Халаев из Нальчика полтора года помогал ей решать юридические вопросы в Москве. Помимо этого, мужчина занимался налогами экс-солистки Мариинского театра, получал за нее посылки, письма, и оплачивал коммунальные платежи за столичные апартаменты артистки.
По словам Максаковой, ее брак с Халаевым был фиктивным. "Это было деловое, скорее, соглашение, оформленное нотариально, чтобы упростить ему доступ к необходимым документам и оказывать мне квалифицированную юридическую помощь", — рассказала знаменитость.
Прокомментировала Мария и скандал с продажей ее семикомнатоной квартиры недалеко от Красной площади. "Он и сам уже понимает, что в этой ситуации виноват, дал соответствующие нотариальные показания, не отрицает своей вины. Квартира сейчас арестована решением суда и, думаю, суд скоро разберется в том, что произошло. Ответчик не возражает", — цитирует Максакову Московский Комсомолец.
Отметим, что артистка решилась интервью сразу после нападения на ее киевские апартаменты.18 октября в дом оперной дивы пришли неизвестные. Они выломали двери и ворвались в квартиру, которая находится на бульваре Тараса Шевченко. В момент происшествия внутри был малолетний сын артистки и его няня.
Также напомним, недавно стало известно, что 12 июля 2018 года Мария Максакова стала женой некоего Далхата Халаева. Счастливая невеста во время медового месяца сделала любимому щедрый подарок — апартаменты в центре Москвы площадью 260 квадратных метров. Вскоре Мария пожалела о содеянном. Мужчина продал квартиру, даже не спросив совета у жены. Оперная дива обиделась и подала на любимого в суд. Теперь она требует признать недействительной сделку купли-продажи апартаментов, которые, как выяснилось, расположены на Краснопресненской набережной.
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