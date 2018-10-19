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Шнуров предложил россиянам мылить веревки
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Шнуров предложил мылить веревки после слов Путина о ядерной войне 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил матерное стихотворение словам президента России Владимира Путина о ядерной войне. Он опубликовал произведение в Instagram.
Здесь и так сплошные муки,
Хоть сегодня умирай.
Пусть подохнут эти суки,
Ну, а мы, конечно, в рай,
Попадем как по путевке,
Так наш главный обещал.
Мыльте, граждане, веревки,
Тихо и не вереща!
Всеедино, всенародно!
Что нам райский переплет?
Мы пойдем куда угодно,
Если Родина пошлет.
Хоть к Аллаху, хоть на плаху,
Хоть к началу всех начал.
Нас давно послали ***** [к черту],
Если кто не замечал.
18 октября Путин на заседании форума «Валдай» заявил, что Россия применит ядерное оружие, если кто-то нанесет удар по ее территории аналогичным способом. Глава государства подчеркнул, что граждане России попадут в рай как жертвы агрессии и мученики, а агрессоры «просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют».
Ранее в том же месяце лидер «Ленинграда» посвятил стихотворение разрыву Русской православной церкви с Константинопольским патриархатом, в котором объявил, что в жизни простого народа из-за этого конфликта ничего не изменится.
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