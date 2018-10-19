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Давлетяров стал отцом в пятый раз
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Судьба Давидыча, угроза новых санкций и другие события дня

48-летний Арман Давлетяров стал отцом в пятый раз 

Teleprogramma.pro + ещё 5 1 час назад
Фото: Instagram
Арман Давлетяров является генеральным директором популярного музыкального канала "МУЗ-ТВ". Он также является многодетный отцом. Вместе с супругой бизнесмен воспитывает троих сыновей и дочь, которая появилась на свет два года назад в Майами. А сегодня Арман сообщил радостную новость — он стал отцом в пятый раз. В соцсети мужчина разместил фото с женой и поблагодарил ее за еще одного сына.
"В нашей семье сегодня родился мальчик! Спасибо всевышнему и моей супруге за это счастье!", — написал Давлетяров. По его словам, вес мальчика составил 3 килограмма, а рост — 51 сантиметр. Поклонники и друзья поздравили медиаменеджера с пополнением в семье. "Арман! Вот это вы крутые! Поздравляю", — написала Наталья Подольская. "Как же здорово! Растите здоровенькими и огромного счастья", — присоединилась к ней Юлия Началова.
Арман Давлетяров: «Когда пою сам — получается шансон!»Все говорят, что в стране все плохо с музыкой. Но генеральный директор национального музыкального канала МУЗ-ТВ уверен в обратном. Мы поспорили в эфире радио «Комсомольская правда»Пользователи соцсети не перестают восхищаться Арманом. На этот раз они даже назвали его героем. Добавим, что мужчине удается совмещать работу на популярном телеканале и отцовство. Ранее Давлетяров отмечал, что в этом есть огромная заслуга его жены. К слову, в семье медиаменеджера не раз возникали проблемы, но он и его спутница с ними справлялись. Они считаются одной из самых крепких и мудрых пар в шоу-бизнесе.
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