Директор Добрынина рассказал о его здоровье

Российский композитор и певец Вячеслав Добрынин приболел, но инсульта у него нет, сказал в пятницу ТАСС директор музыканта Сергей Карпов.
Ранее в телеграм-каналах появилась информация о госпитализации 72-летнего Добрынина с инсультом.
"У него все нормально, только немного приболел. Инсульта нет точно", — сообщил Карпов.
Находится ли артист сейчас в больнице, его директор затруднился ответить.
"Такой информацией не владею", — сказал он.
У Вячеслава Добрынина около тысячи песен, в числе которых "Не сыпь мне соль на рану", "Синий туман" и "На теплоходе музык играет".