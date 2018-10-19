Директор Добрынина рассказал о его здоровье

Директор Вячеслава Добрынина опроверг информацию об инсульте музыканта

Ранее в телеграм-каналах появилась информация о госпитализации 72-летнего Добрынина с инсультом.

"У него все нормально, только немного приболел. Инсульта нет точно", — сообщил Карпов.

Находится ли артист сейчас в больнице, его директор затруднился ответить.

"Такой информацией не владею", — сказал он.

У Вячеслава Добрынина около тысячи песен, в числе которых "Не сыпь мне соль на рану", "Синий туман" и "На теплоходе музык играет".