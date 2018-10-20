Откровенно: голые фото Алеси Кафельниковой

Кажется, Фараон и Алеся Кафельникова уже вряд ли когда-нибудь будут вместе. Особенно после критики в адрес друг друга: рэпер недавно, например, сказал, что упоминание Алеси в его новом треке «Не по пути» — «яркий пример представителя заблудшего и ослеплённого поколения», а модель заявила, мол, «Ты так этого хотел, наконец-то о тебе заговорили. По-другому уже никак. Только на других и выезжаешь».

Да и фанаты подозревают, что у них обоих уже новые отношения: у Алеси — с рэпером Boulevard Depo, а у Фараона — с моделью Викторией Перушевой.

peopletalk