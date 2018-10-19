Недоброжелатели едко высмеяли Волочкову

«Антидепрессант»: Волочкова предложила поклонникам альтернативу своих шпагатов

Некоторые расстроились, попросили звезду не позориться и уйти в глубокое подполье.

Балерина Анастасия Волочкова часто попадает под шквал критики из-за своих многочисленных и откровенных постов. Вот и опять звезда совершенно искренне поделилась с поклонниками радостной новостью. Она пишет новую книгу!

«Сегодня мы с Ладой Акимовой начали! Работаем над моей новой книгой! В домашней обстановке такой процесс идет более продуктивно», — написала Настя в Instagram.

Но большинство подписчиков, почему-то совсем не обрадовалось такому заявлению. «А, где старая книга? Дайте почитать», «Книга будет называться "Как любить балет и охмурять мужчин"?», «Нет "Дары великой гетеры"», «Конечно, стаканы на столе, книга зашибись получится», «Вы подняли мне настроение, ржу, не могу!», «Если бы мне написали одну тысячную такой грязи, я бы ушла в глубокое подполье и старалась не видеть никого, чтобы не позориться, а ей хоть бы хны», «Вы что? Анастасия — это антидепрессант! Я не фанат её, балета, но страничка огонь! Я бы ей Оскара дала, за все, что она здесь мутит», — написали подписчики.