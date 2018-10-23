Андрееву заменили другим ведущим из-за «вкуса начальников»

Одна из пользовательниц спросила у Андреевой, почему теперь в новостях «какой-то ужасный ведущий».

«Такой вкус у начальников. Я еще не ушла [с «Первого канала» — прим.ред], пока работаю на «Орбитах» и огромная наша страна все же видит меня», — написала телеведущая.

По словам Андреевой, ее поклонники специально купили спутниковые тарелки и настроили их на «Орбиту». Ведущая добавила, что ее ближайшее появление на «Первом канале» состоится в субботу, 27 октября.

Ранее сообщалось, что глава дирекции информационных программ «Первого канала» Клейменов временно заменит Андрееву в программе «Время» для Центральной России по будням. Представители канала отмечали, что Андреева и Виталий Елисеев опробуют новую студию в эфире на другие часовые пояса. Также Андреева и Елисеев будут вести субботние выпуски «Времени» во всех зонах вещания.