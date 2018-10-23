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Андрееву заменили другим ведущим из-за «вкуса начальников»
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Андрееву заменили другим ведущим из-за «вкуса начальников» 

Рамблер + ещё 16 59 минут назад
Фото: Первый канал
Телеведущая Екатерина Андреева рассказала одной из подписчиц в Instagram, что Кирилл Клейменов заменил ее в программе «Время» из-за предпочтений руководства «Первого канала». Об этом сообщает «СтарХит».
Одна из пользовательниц спросила у Андреевой, почему теперь в новостях «какой-то ужасный ведущий».
«Такой вкус у начальников. Я еще не ушла [с «Первого канала» — прим.ред], пока работаю на «Орбитах» и огромная наша страна все же видит меня», — написала телеведущая.
По словам Андреевой, ее поклонники специально купили спутниковые тарелки и настроили их на «Орбиту». Ведущая добавила, что ее ближайшее появление на «Первом канале» состоится в субботу, 27 октября.
Ранее сообщалось, что глава дирекции информационных программ «Первого канала» Клейменов временно заменит Андрееву в программе «Время» для Центральной России по будням. Представители канала отмечали, что Андреева и Виталий Елисеев опробуют новую студию в эфире на другие часовые пояса. Также Андреева и Елисеев будут вести субботние выпуски «Времени» во всех зонах вещания.
Среди причин замены Андреевой источники РБК называли сложности с работой в кадре новой студии и отношения с руководством «Первого канала».
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