Диана Арбенина затаила обиду на наставников «Голоса»

Недавно стартовал новый сезон шоу «Голос». На этот раз в креслах наставников оказались: Константин Меладзе , Ани Лорак, Баста и Сергей Шнуров . На днях на слепых прослушиваниях перед ними выступила 26-летняя Александра Степанова , которая исполнила хит Дианы Арбениной «Ты дарил мне розы». К удивлению зрителей, никто из судей к ней не повернулся. Позже выяснилось, что голос участницы им понравился, но им показалось, что песня «не подходит ей по внешности». Они удивились, что эту композицию исполнила молодая и привлекательная девушка.

«Зачем вы поете такую песню с такой внешностью? Такая красавица!» — заявил Баста. Его поддержал Меладзе.

Валерий Леонтьев. Звезда «Голоса» показал фото постаревшего Юрия Куклачева . Диана посмотрела выпуск этой передачи и затаила обиду на коллег. Она записала видеообращение, в котором заступилась за Степанову. Артистка отметила, что песне «Ты дарил мне розы» уже 20 лет и ее исполняли такие звезды, как Алла Пугачева

«За это время мне ни разу в голову не приходил образ взрослой женщины, которая довольно плохо выглядит, у которой не сложилась личная жизнь и которая в плохом настроении», — отметила Арбенина.

Она считает, что песню нельзя выбирать по внешности человека. Однако теперь певица пообещала задуматься над тем, как она выглядит.

Свою землячку Диана пригласила на свой концерт в Москве. Артистка хочет вместе с ней спеть на сцене «Олимпийского». Поклонники встали на сторону Арбениной. «Просто браво, Диана! Достойный ответ», «Тоже была возмущена высказыванием жюри», «Как же вы правы!», — отозвались пользователи соцсети. Напомним, что недавно рассказал о своем отношении с другими наставниками рэпер Баста. Артист не стал скрывать, что судейством Шнурова он недоволен.