Молодой муж Максаковой дал первое интервью

Сегодня в ток-шоу "На самом деле" обсуждали свадьбу Марии Максаковой с новым избранником, который вскоре продал ее квартиру. Далхат Халаев впервые вышел на связь с журналистами.
В сентябре этого года стало известно, что Мария Максакова вновь вышла замуж через полтора года после смерти мужа Дениса Вороненкова. Влюбленные тайно расписались в ЗАГСе. Однако вскоре оперная певица подала иск в суд. Оказалось, что ее молодой избранник Далхат Халаев продал семикомнатную московскую квартиру стоимостью 100 миллионов рублей, которую ему подарила артистка, и скрылся. Однако знакомые Далхата подозревают, что Максакова его использовала. Также выяснилось, что ранее молодой человек уже был задействован в махинациях с недвижимостью.
Сегодня в студии передачи «На самом деле» появился лучший друг Халаева Мурат Кажаров. Он подтвердил, что Далхат действительно взял в жены оперную певицу. Однако молодой человек не смог точно ответить на вопрос, влюблен ли его друг в Марию. «Я не знаю эту женщину, но могу сказать, что Мария какие-то определенные чувства к Долхату испытывала. Они знакомы чуть больше года», — рассказал гость. По его словам, певица подарила своему избраннику квартиру, оформив дарственную. Также в студии появился Руслан Курбанов. Он первым делом отметил, что по его данным, квартира Максаковой была продана за 45 миллионов рублей, а не за 100, как об этом написали СМИ.
МУРАТ КАЖАРОВ УВЕРЕН, ЧТО У ЕГО ДРУГА ИСКРЕННИЕ ЧУВСТВА К МАКСАКОВОЙ / ФОТО: КАДР ИЗ ПЕРЕДАЧИ
«Мария Максакова ранее пыталась продать другую квартиру в Москве принадлежащую ей. Через доверенность или дарственную на дочь Вороненкова. И эта история также закончилась скандалом. Якобы деньги ей так и не вернули. Меня смущает невероятное сходство этих двух ситуаций», — поделился Руслан. Он отметил, что роскошную квартиру артистки приобрел Мурат Мержоев, выходец из Ингушетии. «Его отец в свое время заработал приличное состояние, которое недавно перешло Мурату», — добавил Руслан.
После этого к обсуждениям присоединилась бывшая соседка Максаковой Милена Дейнега. Она заявила, что сейчас оперная певица вынуждена принимать антидепрессанты. «В таком состоянии ее никто не видела даже после смерти Вороненкова. Она действительно поверила ему (Далхату — прим. ред.) и хотела родить от него ребенка. Он взял и предал ее. Маша рыдает», — рассказала Милена. По ее словам, Далхат втерся в доверие к Марии Петровне вскоре после смерти ее мужа. Женщина уверена, что Халаев использовал оперную диву. А знакомый человека, который приобрел роскошные апартаменты Максаковой, Руслан уверен, что дело обстояло наоборот — это Мария использовала молодого мужа, чтобы реализовать недвижимость в Москве.
МАКСАКОВА И ЕЕ МОЛОДОЙ СУПРУГ / ФОТО: КАДР ИЗ ПЕРЕДАЧИ
В студии появился Марат Узденов, знакомый Халаева. Он заверил, что супруг Максаковой недавно с ним связался и попросил о помощи. «После прошлой передачи он мне позвонил. Это случилось ночью. И попросил увидеться, но мы так и не встретились. Он боится всего: и тех, кто ему не отдал деньги, и людей со стороны Максаковой», — поделился Марат. Он уточнил, что пока ему не поступали угрозы, но молодой человек боится за свою жизнь. По словам Марата, квартира была продана за один миллион восемьсот тысяч долларов, но денег Халаев так и не получил. После этого эксперты в студии задали ему несколько вопросов. Оказалось, что перед съемками передачи он обговорил с мужем Максаковой темы, которые ему не стоит затрагивать в эфире и на какие вопросы ему нельзя отвечать. Также выяснилось, что Далхат действительно был увлечен певицей.
В конце передачи Дмитрий Шепелев сообщил, что с редакторами ток-шоу связался сам Далхат Халаев, чтобы дать свои показания. "Добрый день, Дмитрий. Я хотел бы прояснить ситуацию. Я нахожусь у себя дома, в Нальчике. Ни от кого не скрывался и не скрываюсь. Мой телефон функционирует 24 часа в сутки. По поводу Мержоева. Денег я от него не получал. Мержоев играет в этой ситуации далеко не главную роль. Я надеюсь, что правоохранительные органы в ближайшее время разберутся в этой ситуации и примут законные меры.