Водонаева пожаловалась на сильные боли

Звезда "Дома-2" в своей новой публикации попросила совета у своих подписчиков. Она посетовала на проблемы со здоровьем.

Бывшая участница "Дома-2" Алена Водонаева в очередной раз удивила поклонников. Звезда шоу обратилась к подписчикам с вопросом о зубах мудрости.

Не исключено конечно, что ведущая надеялась, что среди ее фолловеров есть врачи стоматологи, которые через интернет помогут «больной». Однако таких в списке фанатов не нашлось. Вопрос о больных зубах звезды так и остался нерешенным, несмотря на все мольбы и жалостливые посты ведущей.

Зато многие фанаты раскритиковали любимицу за внешний вид. Алена в который раз решила поменять имидж. Звезда давно всем известна своими крайностями.

Так например, совсем недавно она нарастила розовые пряди. Затем решила их снять и подстриглась под каре. Мнение подписчиков разделились на два лагеря. Одним звезда показалась серьезней и привлекательней с короткими волосами. Другие же посчитали, что такая длинна не идет Алене, а лишь прибавляет возраст.

Удивительно, что Водонаева не первый раз советуется с интернет-пользователями на личные темы. Так в 2016 году она интересовалась, надо ли ей «отрезать грудь». Мнения подписчиков тогда тоже были неоднозначными. Большинство не хотели обсуждать такие вопросы, пишет сайт Dni.ru.