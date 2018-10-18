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Водонаева пожаловалась на сильные боли
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Водонаева пожаловалась на сильные боли 

Teleprogramma.pro + ещё 3 1 час назад
Фото: Instagram
Звезда "Дома-2" в своей новой публикации попросила совета у своих подписчиков. Она посетовала на проблемы со здоровьем.
Бывшая участница "Дома-2" Алена Водонаева в очередной раз удивила поклонников. Звезда шоу обратилась к подписчикам с вопросом о зубах мудрости.
Не исключено конечно, что ведущая надеялась, что среди ее фолловеров есть врачи стоматологи, которые через интернет помогут «больной». Однако таких в списке фанатов не нашлось. Вопрос о больных зубах звезды так и остался нерешенным, несмотря на все мольбы и жалостливые посты ведущей.
Зато многие фанаты раскритиковали любимицу за внешний вид. Алена в который раз решила поменять имидж. Звезда давно всем известна своими крайностями.
Так например, совсем недавно она нарастила розовые пряди. Затем решила их снять и подстриглась под каре. Мнение подписчиков разделились на два лагеря. Одним звезда показалась серьезней и привлекательней с короткими волосами. Другие же посчитали, что такая длинна не идет Алене, а лишь прибавляет возраст.
Удивительно, что Водонаева не первый раз советуется с интернет-пользователями на личные темы. Так в 2016 году она интересовалась, надо ли ей «отрезать грудь». Мнения подписчиков тогда тоже были неоднозначными. Большинство не хотели обсуждать такие вопросы, пишет сайт Dni.ru.
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