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Брюс Уиллис потерял $10 млн на продаже дачи
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Брюс Уиллис продал дачу и потерял десять миллионов долларов 

Lenta.ru + ещё 3 59 минут назад
Фото: Reuters
Американский актер Брюс Уиллис продал поместье в штате Айдахо за 5,5 миллиона долларов (360 миллионов рублей), сообщает People.com.
Звезда пенталогии «Крепкий орешек» изначально, в 2011-м, планировал реализовать дом за 15 миллионов, потом снизил стоимость до 6,5 миллиона, но в итоге согласился на почти десятимиллионную скидку.
Поместье занимает восемь гектаров в городе Сан-Валли на юге штата. Общая площадь главного дома превышает 700 квадратных метров, в нем шесть спален, шесть санузлов и один дополнительный туалет. Хозяйские покои занимают весь второй этаж здания.
На участке также есть гостевой дом с одной спальней, небольшой спортивный комплекс, несколько прудов и ручьев, бассейн с подогревом. Имя покупателя объекта не называется.
По данным базы недвижимости Zillow, средняя стоимость индивидуального жилого дома в Айдахо в октябре 2018-го составляет 241,3 тысячи долларов. За последний год ценник вырос на 13 процентов, и аналитики Zillow прогнозируют его увеличение еще почти на три процента в течение последующих 12 месяцев.
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