Ресторатор прокомментировал слухи о романе со Шнуровой

Известный ресторатор прокомментировал слухи о романе с Матильдой Шнуровой

На днях появилась информация, что бывшую жену Сергея Шнурова видели в компании неизвестно мужчины. Видео с их объятиями облетело Сеть. Кавалером Матильды оказался ресторатор Сергей Шпонька . Он поспешил внести ясность в ситуацию.

Лишь несколько месяцев назад Сергей Шнуров развелся с Матильдой Шнуровой. Они состояли в браке восемь лет, но неожиданно решили расстаться. Лидер группы «Ленинград» с радостью стал выходить в свет с разными девушками. А несколько недель назад он вновь отправился в ЗАГС и подал заявление. Избранницей артиста стала 26-летняя Ольга Абрамова . По некоторой информации, через пару месяцев они узаконят свои отношения.

Тем временем в Сети появилось видео, на котором бывшая жена Шнурова запечатлена с таинственным мужчиной. Их запечатлели в аэропорту в Санкт-Петербурге. На кадрах видно, как Матильда беседует со своим кавалером и обнимает его. Позже выяснилось, что спутником девушки в тот день был ресторатор Сергей Шпонька. Мужчину ролик с участием бывшей жены известного артиста только развеселил.

«Это старое видео, ему 10 лет. Да, мне действительно приписывают роман с Матильдой Шнуровой. Только информацию 10-летней давности выдали как новую», — пояснил Шпонька журналистам.