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Ресторатор прокомментировал слухи о романе со Шнуровой
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Известный ресторатор прокомментировал слухи о романе с Матильдой Шнуровой 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Instagram
На днях появилась информация, что бывшую жену Сергея Шнурова видели в компании неизвестно мужчины. Видео с их объятиями облетело Сеть. Кавалером Матильды оказался ресторатор Сергей Шпонька. Он поспешил внести ясность в ситуацию.
Лишь несколько месяцев назад Сергей Шнуров развелся с Матильдой Шнуровой. Они состояли в браке восемь лет, но неожиданно решили расстаться. Лидер группы «Ленинград» с радостью стал выходить в свет с разными девушками. А несколько недель назад он вновь отправился в ЗАГС и подал заявление. Избранницей артиста стала 26-летняя Ольга Абрамова. По некоторой информации, через пару месяцев они узаконят свои отношения.
Тем временем в Сети появилось видео, на котором бывшая жена Шнурова запечатлена с таинственным мужчиной. Их запечатлели в аэропорту в Санкт-Петербурге. На кадрах видно, как Матильда беседует со своим кавалером и обнимает его. Позже выяснилось, что спутником девушки в тот день был ресторатор Сергей Шпонька. Мужчину ролик с участием бывшей жены известного артиста только развеселил.
«Это старое видео, ему 10 лет. Да, мне действительно приписывают роман с Матильдой Шнуровой. Только информацию 10-летней давности выдали как новую», — пояснил Шпонька журналистам.
При этом бизнесмен не стал опровергать, что у него нежные отношения с Матильдой. Отметим, что ему, как и Шнурову, 45 лет и он в разводе. Однако за его плечами лишь один брак. Ресторатор владеет одним из лучших заведений в культурной столице, где бывала даже Наоми Кэмпбелл, об этом сообщает издание «Комсомольская правда». Пока бывшая супруга Шнурова не отреагировала на слухи о романе с Сергеем Шпонька.
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