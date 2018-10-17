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Бузова объявила о расставании с алчным женихом
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Бузова объявила о расставании с алчным женихом 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: @lebedevdenis.ru
Телеведущая и певица Ольга Бузова подтвердила многочисленные слухи о лицемерии победителя шоу «Замуж за Бузову» Дениса Лебедева, а также рассказала фанатам о своих переживаниях. Пост доступен на ее странице в Instagram.
По словам Бузовой, она продолжила общаться с Лебедевым после окончания проекта. Первое время телеведущая была счастлива в отношениях, однако через некоторое время начала замечать многочисленные факты обмана со стороны бизнесмена. Первое время Бузова списывала их на сплетни, но позднее увидела прямые доказательства лжи.
«На сегодняшний момент мы с Денисом не вместе, и в будущем тоже не сможем быть вместе! Потому что я не могу быть с человеком, который меня обманывает, изменяет, использует, предает и продает», — написала Бузова, уточнив, что никогда не простит мужчине его разгульный образ жизни, избиение женщин и употребление наркотиков.
«Я впервые встречаю такого чудовищного и бездушного человека на этой земле», — отметила она, пожелав подписчикам быть бдительными и не повторять ее ошибки.
Ранее в СМИ просочились слухи о том, что победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев использовал имя телезвезды ради раскрутки. Журналисты отмечали, что мужчина притворялся бизнесменом, в то время как брал крупные суммы денег у стороннего агентства, чтобы устраивать свидания с Бузовой.
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