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Звезда «Сладкой жизни» рассказал о борьбе с опухолью
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Состояние звезды «Сладкой жизни» Эда Мацаберидзе значительно улучшилось 

Teleprogramma.pro + ещё 1 1 час назад
Фото: Instagram
Недавно мы сообщали о том, что звезда "Сладкой жизни" заболел, у актера диагностировали опухоль головного мозга. Несмотря на неблагоприятные прогнозы врачей, мужчина решил бороться с недугом. И сегодня он порадовал: болезнь отступает.
«Новости такие! Опухоль скукожилась до размеров 2,9 см х 2,1 см, как говорят мексиканские онкологи — это большой успех по сравнению с начальными размерами (13,9 см на 8 см). Другими словами, она была 356 см кубических! Почти бутылка пива. Полностью она и не исчезнет, наша цель — превратить ее в рубец! Есть мнение, что это нам удалось, поговаривают, что и костный мозг чист», — рассказал Мацаберидзе.
Артист признается, что пока рано радоваться, но даже такие небольшие успехи в борьбе с болезнью — это победа.
«Сильно радоваться я боюсь, хоть и делаю это исподтишка. На следующей неделе пройду супермегаконтрольный ПЭТ-КТ. После последней химии прошло полтора месяца, ходить стало легче, боли в суставах стало меньше, брови вернулись! Дети больше не седеют от страха при виде меня! Могу пешком подняться на пятый этаж и почти не теряю сознание! В общем, сплошные плюсы», — заявил артист.
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