Звезда «Сладкой жизни» рассказал о борьбе с опухолью

Состояние звезды «Сладкой жизни» Эда Мацаберидзе значительно улучшилось

Недавно мы сообщали о том, что звезда "Сладкой жизни" заболел, у актера диагностировали опухоль головного мозга. Несмотря на неблагоприятные прогнозы врачей, мужчина решил бороться с недугом. И сегодня он порадовал: болезнь отступает.

«Новости такие! Опухоль скукожилась до размеров 2,9 см х 2,1 см, как говорят мексиканские онкологи — это большой успех по сравнению с начальными размерами (13,9 см на 8 см). Другими словами, она была 356 см кубических! Почти бутылка пива. Полностью она и не исчезнет, наша цель — превратить ее в рубец! Есть мнение, что это нам удалось, поговаривают, что и костный мозг чист», — рассказал Мацаберидзе.

Артист признается, что пока рано радоваться, но даже такие небольшие успехи в борьбе с болезнью — это победа.