80-летний Зайцев пожаловался на нехватку денег

Основатель российского от-кутюр Слава Зайцев решил покинуть мир высокой моды и дать дорогу молодым.

Мэтр фэшн-индустрии Вячеслав Зайцев принял решение не выпускать больше сезонных коллекций. Модельер ссылается на свой возраст, сетует на упадок сил и хочет уступить дорогу молодым и талантливым дизайнерам.

В связи с этим на Mercedes-Benz Fashion Week Russia он был приглашен как почетный участник. Кутюрье представил публике дефиле под название «Наследие», в котором сочетались несколько проектов разных лет.

Как известно, последние годы Зайцев живет с болезнью Паркинсона. Из -за данного заболевания метру тяжело ходить, разговаривать и вести образ жизни обычного человека. Но несмотря на такое положение дел и весьма преклонный возраст — 80 лет, Слава Зайцев всегда шикарно одет, имеет обворожительную белозубую улыбку и открыт для общения.

На днях появились слухи о том, что сын Вячеслава Зайцева захватил его Дом моды, отключив воду в здании. Егора Зайцева вскоре обвинили в желании нажиться на славе отца. Сын знаменитого модельера прокомментировал сложившуюся ситуацию. Мэтр с удовольствием рассказывает, что в прошлом году он провел отпуск в Турции и что его часто приглашают в Среднюю Азию. Он также с любовью делится воспоминаниями о Париже. Жалуется же он только на нехватку денег и времени.

Зайцев давно передал все дела в Москве своему сыну Егору и внучке Марусе. Кутюрье уверен, что его детище — Дом моды — попало в надежные, а главное талантливые руки, и будет дальше приносить радость людям. Денежные вопросы тоже молодое поколение сможет решить гораздо быстрее и успешнее.

Сам же маэстро моды переехал в село Каблуково. Там он построил дачу-музей, в которой разместились манекены, коллекция платьев и модные журналы разных лет. В дальнейшем модельер хочет сделать из дачи "творческий центр", пишет сайт Dni.ru.