Ещё
Монеточке поставили диагноз
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Мать керченского стрелка принялась спасать раненых
Мать керченского стрелка принялась спасать раненых

Монеточке поставили диагноз 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Елена Гырдымова, мать певицы Монеточки (настоящее имя Елизавета Гырдымова), раскрыла подробности состояния дочери. Ее слова передает Федеральное агентство новостей (ФАН) в среду, 17 октября.
«Концерты в нескольких городах отменили из-за того, что она заболела и сорвала голос и связки. Диагноз — трахеит и ларингит. Сейчас лечится: ей ставят капельницы, дают лекарства», — поведала мать Монеточки.
Женщина добавила, что певица активно идет на поправку и ее состояние уже улучшилось.
Ранее в среду сообщалось, что концерты Монеточки в Иркутске, Хабаровске и Владивостоке были отменены из-за болезни певицы. Организаторы мероприятий сообщили, что артистка потеряла голос. Монеточка опубликовала видеозапись из больницы, на которой лежит под капельницей.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев заявил о крупной победе над Москвой201
Мать керченского стрелка принялась спасать раненых137
Восстановлена картина бойни в керченском колледже83
«Убивали всех, кого могли найти»435
Одногруппники поведали о керченском стрелке-убийце122
Видео
04:26
«Очень хочется, чтобы мир узнал правду»
Политика В мире
03:11
Аксенова по ошибке назвали керченским стрелком
В мире
02:04
Восстановлена картина бойни в керченском колледже
Происшествия
03:11
В вещах стрелка нашли второе взрывное устройство
Происшествия
02:04
Мать керченского стрелка принялась спасать раненых
Происшествия
01:52
«Убивали всех, кого могли найти»
Общество
02:04
Одногруппники поведали о керченском стрелке-убийце
Происшествия
02:23
Путин сделал заявление после трагедии в Керчи
Политика
02:23
Матвиенко пресекла панику из-за ЧП в Керчи
Политика
01:22
В Крыму объявлен траур
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение