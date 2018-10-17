Монеточке поставили диагноз

«Концерты в нескольких городах отменили из-за того, что она заболела и сорвала голос и связки. Диагноз — трахеит и ларингит. Сейчас лечится: ей ставят капельницы, дают лекарства», — поведала мать Монеточки.

Женщина добавила, что певица активно идет на поправку и ее состояние уже улучшилось.

Ранее в среду сообщалось, что концерты Монеточки в Иркутске, Хабаровске и Владивостоке были отменены из-за болезни певицы. Организаторы мероприятий сообщили, что артистка потеряла голос. Монеточка опубликовала видеозапись из больницы, на которой лежит под капельницей.