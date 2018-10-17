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Чудовищный и бездушный: Бузова рассказала о женихе
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Чудовищный и бездушный: Бузова рассказала о женихе 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
Фото: Instagram
Певица и ведущая «Дома 2» Ольга Бузова рассказала в своем инстаграме о «чудовищном и бездушном» человеке, выигравшем шоу «Замуж за Бузову».
На прошлой неделе канал ТНТ показал последний эпизод передачи, на которой Бузова искала себе жениха. В его конце певица и телеведущая приняла обручальное кольцо от единственного финалиста шоу Дениса Лебедева.
После этого молодые люди лишь поблагодарили ТНТ в своих инстаграмах, никак прокомментировав то, планируют ли жениться на самом деле.
Два часа назад, извинившись за длившееся несколько дней молчание, Бузова рассказала, что после окончания съемок программы они с Лебедевым продолжили общаться.
«Черт возьми, я была счастлива!» — призналась она.
Однако, по словам Бузовой, избранник оказался не тем, кем она его считала. Ей стали известны «факты обмана и лжи», сначала казавшиеся «наговорами сплетников», но оказавшиеся «страшной реальностью».
Бузова перечислила, что Лебедев обманывал ее, изменял, использовал, предавал, продавал, вел разгульный образ жизни, избивал женщин и употреблял запрещенные препараты.
«Так нагло и бесцеремонно мои чувства не топтал еще никто…» — посетовала она, подчеркнув, что больше не встречается с Лебедевым и не станет делать это в будущем.
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