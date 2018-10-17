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Акиньшина «передумала» разводиться
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Акиньшина «передумала» разводиться 

Рамблер 3 часа назад
Фото: instagram.com/akinshok2013
Актриса Оксана Акиньшина не бросает мужа ради музыканта Сергея Шнурова. Это она дала понять на своей странице в инстаграме.
В мае лидер группы «Ленинград» объявил о разводе с женой Матильдой, а в августе Акиньшина заявляла о намерении развестись с мужем — продюсером Арчилом Геловани. Поклонники заподозрили, что практически одновременные заявления Шнурова и Акиньшиной, бывших любовников, о разводах могут свидетельствовать об их воссоединении.
Слухи подогрела и сама актриса, прокомментировавшая одну из публикаций Шнурова в инстаграме словами «ну все, твоя».
Между тем несколько дней назад в той же социальной сети Акиньшина опубликовала видео со своим участием, а на реплику одного из пользователей о том, что Шнуров «холостой опять», ответила неожиданным заявлением.
«Я замужем», — напомнила она, что ее фанаты интерпретировали как отказ от намерения расстаться с Геловани.
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