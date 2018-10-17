Акиньшина «передумала» разводиться

В мае лидер группы «Ленинград» объявил о разводе с женой Матильдой, а в августе Акиньшина заявляла о намерении развестись с мужем — продюсером Арчилом Геловани . Поклонники заподозрили, что практически одновременные заявления Шнурова и Акиньшиной, бывших любовников, о разводах могут свидетельствовать об их воссоединении.

Слухи подогрела и сама актриса, прокомментировавшая одну из публикаций Шнурова в инстаграме словами «ну все, твоя».

Между тем несколько дней назад в той же социальной сети Акиньшина опубликовала видео со своим участием, а на реплику одного из пользователей о том, что Шнуров «холостой опять», ответила неожиданным заявлением.

«Я замужем», — напомнила она, что ее фанаты интерпретировали как отказ от намерения расстаться с Геловани.