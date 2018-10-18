Пригожин признался в мыслях о самоубийстве

Иосиф Пригожин рассказал, кто спас его от самоубийства

По его словам, во время первого брака он был "на самом дне" и не понимал, в чем смысл его жизни.

"Жить совершенно не хотелось. Думал о самоубийстве", — вспоминает Пригожин, добавляя, что жил "голодно и холодно.

"Постоянно задавал себе вопрос: "Что я сделал плохого?" Все время был недоволен обстоятельствами, но смог выжить. Мне нужно было перетерпеть, чтобы идти дальше! Кто меня спас от самоубийства? Я сам себя отговорил", — не скрывает продюсер.

Пригожин также считает, что слишком рано стал папой — первенец Дмитрий родился, когда молодому отцу было 19 лет. Как вырос ребенок, он не видел.

"Мне надо было пахать и пахать, карьерным ростом заниматься. Это теперь я считаю, что до 35 лет мужчина может позволить себе не жениться", — уверен продюсер, называющий ранний брак мальчишеской глупостью.

Иосиф Пригожин считает себя отцом шестерых детей: у него трое кровных и трое детей Валерии.