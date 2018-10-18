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Пригожин признался в мыслях о самоубийстве
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Иосиф Пригожин рассказал, кто спас его от самоубийства 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Дмитрий Катков/«Газета.Ru»
Продюсер Иосиф Пригожин в откровенном интервью "Собеседнику" рассказал о своей жизни до брака с певицей Валерией.
По его словам, во время первого брака он был "на самом дне" и не понимал, в чем смысл его жизни.
"Жить совершенно не хотелось. Думал о самоубийстве", — вспоминает Пригожин, добавляя, что жил "голодно и холодно.
"Постоянно задавал себе вопрос: "Что я сделал плохого?" Все время был недоволен обстоятельствами, но смог выжить. Мне нужно было перетерпеть, чтобы идти дальше! Кто меня спас от самоубийства? Я сам себя отговорил", — не скрывает продюсер.
Пригожин также считает, что слишком рано стал папой — первенец Дмитрий родился, когда молодому отцу было 19 лет. Как вырос ребенок, он не видел.
"Мне надо было пахать и пахать, карьерным ростом заниматься. Это теперь я считаю, что до 35 лет мужчина может позволить себе не жениться", — уверен продюсер, называющий ранний брак мальчишеской глупостью.
Иосиф Пригожин считает себя отцом шестерых детей: у него трое кровных и трое детей Валерии.
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