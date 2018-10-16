Волочкова вновь смутила подписчиков

Анастасия Волочкова вновь засмущала подписчиков

Анастасия Волочкова активно пользуется социальными сетями. Многочисленные подписчики бурно обсуждают фотографии знаменитости. В основном фолловеры восторгаются снимками звезды, но некоторые же из наблюдателей критикуют звезду за отсутствие вкуса.

Этой ночью инстаграм Анастасии пополнился. На опубликованном фото балерина позирует в машине, демонстрируя книгу.

Подписчики восхитились стройными ногами балерины, но при этом были обескуражены неожиданным сочетанием вещей. Некоторые интернет-пользователи порекомендовали Анастасии пользоваться услугами профессионалов и не одеваться самостоятельно.