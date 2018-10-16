Участница «Дома-2» пострадала в аварии

Машина всмятку: звезда «Дома-2» пострадала в страшной аварии

Бывшая участница "Дома-2" Ольга Жарикова попала в ДТП по дороге в Санкт-Петербург . На КАД автомобиль звезды столкнулся в попутной машиной. К счастью, обошлось без жертв, но "Ауди" Жариковой разбит всмятку.

Звезда до сих пор не может отойти от шока. Ольга признается, что сразу после аварии думала о людях во второй машине — она успела заметить, что там была семья с маленькими детьми. Девушка выскочила из автомобиля и у нее началась истерика.

К счастью, выяснилось, что для пассажиров и водителя все обошлось — как, впрочем, и для самой Жариковой. Звезда отделалась царапинами и разбитым носом.

"Это было вчера. Не успела затормозить… Впереди ехала машина и резко вырулила вправо, а я не смогла. Всегда выруливала в сложных ситуациях, но не вчера. Была температура… и это не оправдание. Нормально, жива, отделалась ссадинами и разбитым носом. Главное что во второй машине, все целы", написала Ольга в Instagram (орфография и пунктуация оригинала — Прим. ред).

Жарикова попала в скандальный телепроект "Дом-2 в декабре прошлого года. Фанатам она запомнилась своим ярким романом с Александром Гобозовым. Внимание зрителей подогревалось частыми ссорами, расставаниями и примирениями. В августе 2018-го оба покинули телешоу и расстались окончательно.

Жарикова в своем микроблоге признавалась, что в последнее время она в подавленном состоянии. И даже подумывала о переезде из Москвы в родной Санкт-Петербург. Однако теперь изменила свое решение — аварию девушка сочла знаком свыше.

По словам Ольги, в первые мгновения после столкновения она не понимала, что произошло.

"Дым, подушки, кровь, вышла из машины, ничего не понимала", — пишет Жарикова.

Когда увидела во второй машине детей, у нее началась истерика. Успокоилась звезда только, когда поняла, что люди в аварии не пострадали, пишет "ВокругТВ".