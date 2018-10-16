В России ответили Стингу на просьбу убрать вип-зоны

Российские организаторы ответили Стингу на просьбу убрать вип-зоны

Российские организаторы концертов Стинга ответили на его требование убрать вип-зоны в "Ледовом Дворце" в Санкт-Петербурге и "Олимпийском" в Москве

Как рассказал в беседе с РИА "Новости" представитель агентства Matreshka Concerts для выступления британского музыканта Стинга и ямайского исполнителя Шэгги, количество сидячих, стоячих и вип-мест уже было определено при продаже билетов

"При продаже билетов есть распоясовка, которая предполагает, сколько входных — стоячих, сидячих и вип-мест — в зале. Никаким другим образом она не может поменяться", — рассказали в агентстве.

Ранее стало известно, что британский поп-исполнитель потребовал убрать со своих концертов вип-зоны, чтобы выступления прошли в более демократичном формате.

9 ноября запланирован концерт Стинга и Шэгги в "Ледовом Дворце" Санкт-Петербурга, 11 ноября — на сцене "Олимпийского" в Москве.