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Матильда отреагировала на женитьбу Шнурова
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Матильда отреагировала на женитьбу Шнурова 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 48 2 часа назад
Фото: Instagram
Матильда Шнурова (Елена Мозговая) отреагировала на сообщения о свадьбе своего бывшего мужа, лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова.
На своей странице в Instagram она опубликовала стихотворение Андрея Дементьева «Ни о чем не жалейте».
«Если то, что случилось, нельзя изменить// Как записку из прошлого, грусть свою скомкав, // С этим прошлым порвите непрочную нить», — написала Шнурова.
Ранее музыкант заявил в соцсетях, что «ни разу не холостяк», после заявлений в прессе о тайной свадьбе с 26-летней Ольгой Абрамовой.
Напомним, Матильда и Сергей Шнуровы развелись после восьми лет брака в августе 2018 года.
Ранее стало известно, что причиной разрыва пары могли стать измены со стороны Матильды.
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