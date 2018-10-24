Матильда отреагировала на женитьбу Шнурова

«Если то, что случилось, нельзя изменить// Как записку из прошлого, грусть свою скомкав, // С этим прошлым порвите непрочную нить», — написала Шнурова.

Ранее музыкант заявил в соцсетях, что «ни разу не холостяк», после заявлений в прессе о тайной свадьбе с 26-летней Ольгой Абрамовой

Напомним, Матильда и Сергей Шнуровы развелись после восьми лет брака в августе 2018 года.

Ранее стало известно, что причиной разрыва пары могли стать измены со стороны Матильды.