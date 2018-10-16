Цымбалюк-Романовская высказалась об уголовном сроке

Цымбалюк-Романовская после суда резко высказалась о своем уголовном сроке

Выдержке и мужеству киевской пианистки можно позавидовать. Со всех сторон в нее летят камни, бывший муж на всю страну обзывает ее воровкой и требует посадить. А она идет с гордо поднятой головой, ибо уверена в своей невиновности.

На 22 октября намечено очередное судебное слушание. И Виталина очень хотела бы увидеть на нем бывшего мужа, для которого так много сделала.

"Поймем, может быть, в чем он меня хочет обвинить, — объяснила свое желание киевская пианистка. — Я не понимаю, в чем он меня обвиняет. Он ли это? Он ушел, когда меня не было дома. Не предъявлял никаких требований и не говорил ничего про развод. Я буду бороться за свои права".

Многие считают, что Виталина — мошенница на доверии, которая обобрала старика и вывела деньги из его театра в оффшоры. Все это, конечно, клевета. Ведь красавица Цымбалюк-Романовская — ангел во плоти, а ангелы не могут быть аферистами.

Поэтому все показания бывшего мужа и его оголтелой своры Виталина считает клеветой и наветами. При этом она полностью уверена в оправдательном приговоре. После очередного судебного заседания она заявила:

"Уже очевидно, что ничего не нашли. Я исключаю, что мне дадут срок. Я рассчитываю в жизни только на самое хорошее".

Стоит заметить, что сам 83-летний Джигарханян вовсе не жаждит видеть бывшую жену. Его адвокат Евгений Парфенов , как пишет "МК", сообщил: "Судья и сторона защиты настаивают на его присутствии в судебном заседании. Будет здоров — подъедет, но это не желательно. Армен Борисович соблюдает рекомендации врачей".