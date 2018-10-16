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Звезда «Американского пирога» устроила дебош в самолете
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Пьяная актриса из «Американского пирога» устроила дебош в самолете 

Lenta.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Американская киноактриса Тара Рид, известная по роли в молодежной комедии «Американский пирог», устроила дебош на борту самолета и была снята с рейса. Об этом сообщает TMZ.
Инцидент произошел в авиалайнере компании Delta, вылетавшем из аэропорта Лос-Анжелеса в Нью-Йорк. Сразу после посадки пьяная Рид начала громко возмущаться из-за своего места, а затем жаловаться, что ей не дали подушку.
Бортпроводники попытались уладить ситуацию, но актриса не могла угомониться. Тогда член экипажа попросил девушку покинуть борт самолета, после чего она вышла из салона.
По версии Рид, она хотела сидеть возле иллюминатора и расстроилась, что ей дали другое место. В итоге самолет вылетел из аэропорта с задержкой, а девушка добралась до места назначения другим рейсом.
Американская киноактриса Тара Рид прославилась благодаря роли Вики в скандальной молодежной комедии «Американский пирог» и «Американский пирог-2». Эти фильмы принесли ей мировую славу и сделали секс-символом 2000-х годов.
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