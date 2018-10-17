Сына Бледанс госпитализировали

Шестилетнего сына актрисы и телеведущей Эвелины Бледанс госпитализировали. Об этом на своей странице в инстаграме рассказал его отец — продюсер и режиссер Александр Семин

По словам Семина, он вместе с сыном «переместился» в медицинское учреждение на два-три дня.

«Впереди плановая операция», — объяснил он, уточнив, что «все хорошо, мальчиковые дела», и пообещав «репортажить» из больницы.

Обещание Семин выполнил, опубликовав шутливое видео о том, как его сын радуется «добытому» им вай-фаю, и как ребенка якобы расстроило одно из больничных правил — не привязывать веревки от жалюзи к кроватям.

Другое видео было посвящено литературным предпочтениям отца и сына, а на пока единственном фото из больницы запечатлены улыбающиеся Семен и его отец.