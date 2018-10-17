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Сына Бледанс госпитализировали
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Сына Бледанс госпитализировали 

Рамблер + ещё 9 2 часа назад
Фото: Instagram
Шестилетнего сына актрисы и телеведущей Эвелины Бледанс госпитализировали. Об этом на своей странице в инстаграме рассказал его отец — продюсер и режиссер Александр Семин.
По словам Семина, он вместе с сыном «переместился» в медицинское учреждение на два-три дня.
«Впереди плановая операция», — объяснил он, уточнив, что «все хорошо, мальчиковые дела», и пообещав «репортажить» из больницы.
Обещание Семин выполнил, опубликовав шутливое видео о том, как его сын радуется «добытому» им вай-фаю, и как ребенка якобы расстроило одно из больничных правил — не привязывать веревки от жалюзи к кроватям.
Другое видео было посвящено литературным предпочтениям отца и сына, а на пока единственном фото из больницы запечатлены улыбающиеся Семен и его отец.
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