Предполагаемый любовник Матильды прервал молчание

Предполагаемый возлюбленный Матильды Шнуровой прокомментировал их отношения

Ресторатор Сергей Шпонька рассказал о видео в аэропорту.

На днях Матильду сфотографировали в компании мужчины в аэропорту Пулково. В Сети появилось видео, на котором Матильда и ее спутник обнимаются, мило разговаривают и смеются в компании друг друга. Спутником девушки оказался известный ресторатор Сергей Шпонька. Сама Матильда до сих пор не комментирует предполагаемый роман, а вот Сергей высказался о видео в аэропорту, — рассказал ресторатор в разговоре с корреспондентом «КП-Петербург».

Любопытно, что при этом отрицать роман с Матильдой Сергей не стал. Быть может, это как раз тот случай, когда дыма без огня не бывает? Предполагаемому возлюбленному Матильды 45 лет. В 2011 году он был женат на светской львице Александре Погорецкой, но пара развелась.