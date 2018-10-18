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Предполагаемый любовник Матильды прервал молчание
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Предполагаемый возлюбленный Матильды Шнуровой прокомментировал их отношения 

WMJ.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: Instagram
Ресторатор Сергей Шпонька рассказал о видео в аэропорту.
На днях Матильду сфотографировали в компании мужчины в аэропорту Пулково. В Сети появилось видео, на котором Матильда и ее спутник обнимаются, мило разговаривают и смеются в компании друг друга. Спутником девушки оказался известный ресторатор Сергей Шпонька. Сама Матильда до сих пор не комментирует предполагаемый роман, а вот Сергей высказался о видео в аэропорту, — рассказал ресторатор в разговоре с корреспондентом «КП-Петербург».
Любопытно, что при этом отрицать роман с Матильдой Сергей не стал. Быть может, это как раз тот случай, когда дыма без огня не бывает? Предполагаемому возлюбленному Матильды 45 лет. В 2011 году он был женат на светской львице Александре Погорецкой, но пара развелась.
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