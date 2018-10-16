«Евровидение-2019»: Болгарии сейчас не до песен

Болгарское национальное телевидение не в состоянии взять на себя расходы на подготовку участника к предстоящему «Евровидению». Крупнейший музыкальный конкурс Европы в 2019 году пройдет в израильском Тель-Авиве без участия Болгарии

Болгарское национальное телевидение (БНТ) приняло решение не участвовать в «Евровидении-2019». Причиной стало сокращение бюджетных расходов. По сообщению пресс-службы телевидения, БНТ не в состоянии взять на себя расходы на подготовку участника к конкурсу, которые включают в себя создание и продюсирование песни, ее сценического представления и производство клипа.

После победы израильской певицы Нетты Барзилай в 2018 году премьер страны Биньямин Нетаньяху объявил, что Израиль намерен провести конкурс в Иерусалиме . Это вызвало возмущение ряда участников, которые не согласны с политикой Израиля в отношении палестинцев, а также с переносом посольства США в Иерусалим. Некоторые объявили, что откажутся от участия в конкурсе, если это будет Иерусалим.

В связи с этим окончательный выбор организаторов пал на Тель-Авив — «Евровидение-2019» пройдет там с 14 по 18 мая.

По утверждению организаторов, шоу «Евровидение» — конкурс песни, где нет политики. Тем не менее ежегодно в преддверии конкурса разгораются политические скандалы.

Еще один скандал был вызван грузинской группой «Стефани и 3G», отказавшейся от участия в конкурсе в 2009 году. Летом 2008 года между Грузией Россией вспыхнул конфликт вокруг Южной Осетии . Война продлилась недолго, однако отравила отношения двух стран. Грузинский коллектив использовал площадку «Евровидения» для политического заявления.

Они хотели представить песню «We Don't Wanna Put In» (англ. — «Мы не хотим вкладывать»). При произношении слова «put in» сливаются и звучат совершенно так же, как на английском звучит фамилия нынешнего российского президента (на тот момент — премьер-министра) Владимира Путина

Организаторы предложили изменить фрагмент текста, однако в Тбилиси отказались это делать, и результате Грузия бойкотировала конкурс.

В 2007 году от Украины выступал Андрей Данилко в образе Верки Сердючки. Незатейливое название песни «Lasha Tumbai» сразу как-то напрягло российского зрителя, которому казалось, что в тексте песни (который представлял собой набор звуков, а не связанный рассказ) слышится словосочетание «Russia, Good Bye» (англ. — «Прощай, Россия»). Более того, некоторые даже утверждали, что в финале конкурса эта фраза все-таки прозвучала. Данилко это опровергал, но, как бы то ни было, карьера Верки Сердючки в России после этого моментально завершилась.

Киев выступал на сцене «Евровидения» и с другими политическими заявлениями. Сразу после «оранжевой революции» в 2005 году — Украину представлял коллектив «Гринджоли» с песней «Разом нас багато — нас не подолати» (укр. — «Вместе нас много — нас не победить»). В оригинальном тексте песни, ставшей неофициальным гимном событий 2004 года, содержались политические заявления, которые не понравились организаторам конкурса. В итоге текст был видоизменен, конфликт — исчерпан.

В 2007 году израильскому коллективу Teapacks пришлось поменять текст песни. В словах композиции «Push The Button» организаторы «Евровидения» услышали намек на иранскую ядерную программу.

В 1975 году Греция поступила также — тогда в конкурсе впервые должна была принять участие представительница Турции Семиха Янкы. Ранее греки и турки столкнулись в военном конфликте на Кипре. В 1974 году турецкие военные высадились на острове в ответ на попытку государственного переворота, совершенную греческими военными. В результате конфликта погибли около тысячи человек.

Протесты и бойкоты «Евровидения» — любимый способ реакции государств на политические кризисы. Так, в 1969 году Австрия, протестуя против действующего на тот момент режима диктатуры Франсиско Франко в Испании отказалась от участия в конкурсе, проходившего в этой стране.

Тоже по политическим мотивам не состоялся дебют Ливана в конкурсе. В 2005 году Бейрут планировал отправить своего представителя на «Евровидение», однако поставил условие — разрешить не транслировать в своей стране выступление Израиля. ЕВС с таким условием не согласился, Ливан отозвал заявку. В последнее время представители шоу-бизнеса в Бейруте намекают, что не против присоединиться к музыкальному празднику, однако требование стало еще категоричнее — неучастие Израиля в конкурсе.

У представителя Армении в 2012 году также не срослось с участием в «Евровидении» — тогда финал проходил в Баку. Из-за сложных отношений с Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха Ереван принял решение не отправлять своего участника.