Кидман рассказала о домогательствах

Николь Кидман заявила, что брак с Томом Крузом спас ее от домогательств

Актриса считает, что замужество защитило ее от «темной стороны Голливуда ».

Николь Кидман было всего 22 года, когда она вышла за свою первую любовь — Тома Круза . Недавно австралийская актриса снова вспомнила об этом времени. Кидман заявила, что теперь она понимает: статус суперзвезды ее экс-супруга защитил ее от домогательств со стороны продюсеров и режиссеров.

«Я вышла замуж в очень молодом возрасте, но это спасло меня от преследований», — пояснила Николь в интервью журналу «Нью-Йорк».

Актриса, родившая двух детей от Тома Круза и еще двух — от второго мужа Кита Урбана, призналась, что она переживала домогательства «с тех пор, как была совсем маленькой». Однако она отказалась обсуждать это в интервью.

Совсем недавно в мире отмечался Международный день девочек. В честь этого события Кидман опубликовала в «Инстаграме» трогательное видео, на котором поет дуэтом с мужем песню «Female». Кит Урбан не только пел вместе с супругой, но и аккомпанировал на рояле.